SKYCLAD vermeldet Ersatz für Sänger Kevin Ridley

Kürzlich hatte Kollege Chris (Staubach) über den Ausstieg von Sänger und Gitarrist Kevin Ridley bei SKYCLAD berichtet. Nun vermelden die englischen Folk Metaller Ersatz auf ihrer Facebook-Homepage. Aber lassen wir die Band selber sprechen:

"Nachdem wir Kevs Wunsch, die Band zu verlassen, mit Bangen zur Kenntnis genommen haben, haben wir beschlossen, als fünfköpfige Band weiterzumachen, wobei das restliche Line-up unverändert bleibt. Wir wollten die Fans, die uns seit vielen Jahren die Treue halten, nicht im Stich lassen und fühlten uns verpflichtet, alle anstehenden Live-Shows von Skyclad zu erfüllen.

Wir haben das Glück, mit David Pugh einen talentierten Sänger im Haus zu haben, der in der Vergangenheit schon in vielen Bands gesungen und gefrönt hat, so dass dieser Rollenwechsel für ihn wie ein Sturz vom Baumstamm sein wird und eine natürliche Weiterentwicklung für die Band darstellt.

Ihr könnt euch darauf verlassen, dass ihr mit all den Verrücktheiten unterhalten werdet, die ihr von der Band gewohnt seid, und wir werden immer noch all die festen Lieblingssongs von Skyclad spielen und noch mehr. Wie wir zu sagen pflegen ..........Das Gleiche, aber anders !!"

(Übersetzt mit feundlicher Unterstützung von deepl.com)