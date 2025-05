Running Order für ROCK IM PARK und ROCK AM RING

Einen neuen Papst zu wählen ist ein Kinderspiel im Vergleich zu dem, was Festivalbesucher Jahr für Jahr durchmachen müssen. Aber es hilft ja alles nichts, harte Entscheidungen wollen getroffen werden, denn die Zwillingsfestivals ROCK AM RING und ROCK IM PARK haben ihre Running Orders veröffentlicht.

Ihr findet sie hier für den Ring und hier für den Park, sowie natürlich in den entsprechenden Apps.

Ein besonderes Augenmerk gilt hier natürlich auch den drei VERY SPECIAL GUEST Slots, welche am Freitag am Ring und am Sonntag im Park die Utopia Stage eröffnen. Hier haben die ROCK IM PARK Besucher und Besucherinnen natürlich den Vorteil, dass man dann schon weiß, was einen erwartet.

Für ROCK IM PARK gibt es noch wenige Restkarten, der Ring ist ausverkauft.