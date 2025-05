KISSIN' DYNAMITE und die Königin der Nacht

KISSIN' DYNAMITE präsentiert ein offizielles Musikvideo zu ihrem Track 'Queen of the Night' aus dem Nummer #1 "Album Back With a Bang", das am 5. Juli 2024 via Napalm Records erschienen ist.



KISSIN' DYNAMITE kommentiert:

"Gerade erst wieder zurück aus Florida und Brasilien, verknüpfen wir den Song 'Queen Of The Night' emotional direkt mit den gigantischen Eindrücken unserer aktuellen Welttournee. Er ist Sinnbild für das Leben, den Trubel, den Glitzer und die Magie, die wir auf Konzerten weltweit erleben durften. Besonders angetan waren wir von den Dimensionen Tokios. Deshalb wollten wir für das Musikvideo Zu 'Queen Of The Night' unbedingt Szenen auf der legendären Shibuya-Crossing und Downtown einfangen. Aber hört und seht doch einfach selbst!"



Queen Of The Night







https://www.youtube.com/watch?v=rL6GhvTtG3Q

