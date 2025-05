Erster Vorab-Track von IRON SPELL

Die chilenischen Heavy Metaller IRON SPELL veröffentlichen nach neun Jahren Funkstille mit "From The Grave" ihr zweites Album via Dying Victims Productions. Erscheinungstag ist der 25. Juli.

Mit 'Black, Hot & Heavy' liegt nun auch eine Kostprobe aus der Platte für euch vor:

Black, Hot & Heavy

https://www.youtube.com/watch?v=oRQShcPaY7Y