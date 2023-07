SKULL & CROSSBONES und das Vermächtnis der Natur

Das Debüt Album "Sungazer" von SKULL & CROSSBONES erscheint am 8. September 2023 über Massacre Records. Seit heute gibt es eine weitere Auskopplung daraus: 'Nature's Legacy'.



Die Band erzählt, dass es in dem Song um die okkulten, heidnischen Naturreligionen geht. Der aufmerksame Blick auf die Schönheit der Natur soll geschärft werden, aber von einem dunklen Blinkwinkel aus betrachtet. Man sollte ein Vermächtnis hinterlassen, auf das man selbst stolz sein sollte. Inspiriert ist das Ganze von "The Witches' Almanac".



Nature's Legacy







https://www.youtube.com/watch?v=xUbknuuZY0s

