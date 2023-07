Neuigkeiten von GRYMHEART

Am 22. September 2023 erscheint via Scarlet Records das Debütalbum "Hellish Hunt" von GRYMHEART. heute gibt es mit 'To Die By The Succubus' nicht nur die erste Auskopplung daraus, auch die Trackliste können wir jetzt vorstellen.



"Hellish Hunt" Trackliste:



01. The Twilight Is Coming

02. Hellbent Horde

03. Ignis Fatuus

04. To Die By The Succubus

05. My Hellish Hunt

06. Army From The Graves

07. Everlost

08. Fenrir's Sons

09. Facing Ihe Kraken

10. Harpies Of Devil

11. Monsters Among Us



To Die By The Succubus







https://www.youtube.com/watch?v=Z31vUjuLqY0

