SKRÄCKEN beim Wort genommen

Die schwedischen Hard Rocker SKRÄCKEN um Gitarrist Martin Nordin (u.a. LUCIFER und DEAD LORD) und Sängerin Sofie-Lee Johansson (NIGHT VIPER) veröffentlichen am 20. Juni ihr Debütalbum "Echoes From The Void" via Dying Victims Productions.

Mit 'By His Word' ist auch bereits eine erste Hörprobe hieraus verfügbar:

https://www.youtube.com/watch?v=TE6zHDX4b24