Die polnische Thrash-Kombo LUCILLE releast am 20. Juni via Dying Victims Productions ihr Erstwerk "Dawn Of Destruction" und serviert uns daraus den Song 'Genetic Curse' mit einem Visualizer:

Genetic Curse

https://www.youtube.com/watch?v=7-KIT9WwFGs