SKID ROW veröffentlicht heute mit 'Piece Of Me' den zweiten Livetrack aus dem kommenden, ersten Livealbum- und DVD "Live In London", welches bei earMUSIC erscheint. Das Video könnt ihr euch unten anschauen:

Piece Of Me

https://www.youtube.com/watch?v=-li-_GwpBiM