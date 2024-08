VICIOUS RUMORS mit neuem Sänger

Es bleibt weiterhin spannend im turbulenten Hause VICIOUS RUMORS. Nach diversen Besetzungswechseln in der jüngeren Vergangenheit wurde via facebook nun verkündet, mit Brian "Chalice" Betterton einen neuen Sänger an Bord geholt zu haben.

Auf dem sozialen Netzwerk heißt es dazu:

"Bitte begrüßt den einzigartigen 'Chalice' als Lead-Sänger. Nachdem wir mit 14 Sängern auf der ganzen Welt Kontakt aufgenommen hatten, haben wir uns für Chalice entschieden, der in die engere Wahl kam. Wir wissen, dass die VR-Fans ihn lieben werden! Chalice kommt ursprünglich aus New York und hat bereits mit professionellen Bands wie "Kill Ritual" und Mitgliedern von "Fates Warnings", "Metal Church" und "Dirt" gearbeitet.

Chalice sagte: 'VR ist eine meiner Lieblingsbands, ich habe immer daran gedacht, der Sänger zu sein. Ich kann es kaum erwarten, die Welt mit der Band zu rocken.'

Das 2025er Line Up ist komplett!!! Das Booking und die Arbeit an einem neuen Album beginnen jetzt."

