SILKE BISCHOFF: Exklusive Club-Shows für 2026 angekündigt

Nach dem gefeierten Comeback auf dem Wave Gotik Treffen 2025 gibt es erneut gute Nachrichten für alle Anhänger der Dark-Wave-Legende SILKE BISCHOFF. Mastermind Axel K. hat bestätigt, dass das Projekt im Herbst 2026 für drei exklusive Konzerte auf die Bühne zurückkehren wird.

Nach fast drei Jahrzehnten Abstinenz von Club-Bühnen sollen diese Auftritte in einem intimeren Rahmen stattfinden, um die Musik den Fans wieder näherzubringen.

Das Konzept knüpft dabei an den Erfolg des WGT-Auftritts an: Statt eines festen neuen Frontmanns werden bekannte Gastsänger der Szene die Songs interpretieren und den Klassikern mit ihren Stimmen neuen Ausdruck verleihen, um das musikalische Erbe von Axel K. und dem verstorbenen Felix Flaucher würdevoll weiterzutragen.

Untermalt wird das akustische Erlebnis von einer kunstvollen Video-Show, die die mystische Atmosphäre der Musik visuell verstärken soll.

Als Special Guest wurde die Synth-Pop-Formation THE SECOND SIGHT bestätigt.

Achtung beim Ticketkauf: Da bewusst kleine Venues gewählt wurden, ist das Kartenkontingent stark limitiert. Der Vorverkauf startet am kommenden Montag, den 15.12.2025, pünktlich um 16:00 Uhr über Eventim.

Hier die Termine der Mini-Tour 2026:

25.09.2026  Bochum, Matrix

26.09.2026  Leipzig, Täubchenthal

27.09.2026  Berlin, Columbia Theater

Quelle: Silke Bischoff Official / Instagram Redakteur: Marc Eggert