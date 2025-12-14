SHATTERHEART mit Debütalbum
Das schwedische Symphonic-Metal-Gespann SHATTERHEART hat für den 06.02.2026 sein Debütalbum "Infernal Symphony" angekündigt. Veröffentlicht wird die Scheibe via Art Gates Records und präsentiert sich vorab mit 'Betrayal'.
"Infernal Symphony" Trackliste:
01. Afterlife
02. Nightchild
03. No Rest
04. A Shattered Heart
05. Betrayal
06. The Ghost Remains
07. Raging Storm
08. Forever Will Last
09. Ground Turns to Dust
10. Infernal Symphony
Betrayal
https://www.youtube.com/watch?v=uw6zBZ0en3M=OLAK5uy_m3V_04UvpjEJ9wYOHx8FjsC8E9Q9kNsaA&index=1
- SHATTERHEART Facebook
- Norman Wernicke
- shatterheart infernal symphony betrayal
