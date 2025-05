SIGNS OF THE SWARM mit neuem ALbum

Wie von Century Media Records bekannt gegeben, wird SIGNS OF THE SWARM ein neues Album veröffentlichen. Der sechste Langspieler wird auf den Nanemn "To Rid Myself of Truth" hören und am 22.08.2025 via genannten Label erscheinen. Um die Wartezeit etwas zu verkürzen, gibt es bei YouTube bereits den Song 'Hellmustfearme'.





"To Rid Myself of Truth" Trackliste:





01-To Rid Myself of Truth

02-Hellmustfearme

03-Natural Selection

04-Scars Upon Scars

05-Chariot 06-Clouded Retinas

07-Iron Sacrament

08-Forcing to Forget

09-Sarkazein

10-Fear & Judgment

11-Creator







HELLMUSTFEARME (OFFICIAL VIDEO)



https://www.youtube.com/watch?v=dLD1_WdmxtI

Quelle: Century Media Records Redakteur: Norman Wernicke Tags: signs of the swarm to rid myself of truth hellmustfearme