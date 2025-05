PLAGUE VESSEL gibt Debüt

Aus Finnland kommt frischer Death Metal, denn PLAGUE VESSEL veröffentlicht das Debüt "Human Waste Conglomerate". Die Kurzrille mit vier Songs und einer Spielzeit von ca. 24 Minuten, zeigt wie die Jungs aus Helsinki den Todesstahl interpretieren. Bei Bandcamp ist "Human Waste Conglomerate" in digitaler Form erhältlich.







"Human Waste Conglomerate" Trackliste:





01-Human Waste Conglomerate

02-Flayed Procession

03-Putrefaction of Flesh Devoured by the Void

04-Entropy of Stellar Purulence

Quelle: PLAGUE VESSEL Instagram Redakteur: Norman Wernicke Tags: plague vessel human waste conglomerate