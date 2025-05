Neue Scheibe von INSTRUCTOR

Die Death/Groove-Metaller INSTRUCTOR, aus Rostock, haben eine weitere Scheibe veröffentlicht. Nach dem Debütalbum "Forest of Confused Souls", kommt nun mit "Hidden Chapters" der Nachschlag, in Eigenregie. Mit 'Desert Wrath' gab es bereits bei YouTube einen Appetizer vorab.





"Hidden Chapters" Trackliste:





01-Death Valley

02-Out of Mind

03-Impiety

04-Inbreeding Spawn

05-Desert Wrath

06-Excluder









DESERT WRATH (OFFICIAL LYRIC VIDEO)





https://www.youtube.com/watch?v=ah8seitEIdI

Quelle: INSTRUCTOR Facebook Redakteur: Norman Wernicke Tags: instructor hidden chapters desert wrath