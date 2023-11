SIENA ROOT verlässt die Stadt

... und macht sich zuerst auf, um eienige Städte in Spanien tourmäßig zu besuchen, bevor es nächstes Jahr auch nach Deutschland geht. Passend dazu gibt es das Video 'Leaving The City' auf die Augen und Ohren.



Der Song stammt aus dem Album "Revelation", das am 24. Februar 2023 erschienen ist.



Leaving The City







https://www.youtube.com/watch?v=0vVRjnlhmzw



25.05.2024 DE Berlin - Desertfest @ Columbia Venues

09.08.2024 DE Finkenbach - Finkenbach Festival

10.08.2024 DE Balve - German Kultrock Festival @ Balver Höhle



"Revelation" - Spanientour



05.12.2023 ES Zaragoza - Rock & Blues Café

06.12.2023 ES Madrid - Sala Rockville

07.12.2023 ES Cangas - Salason

08.12.2023 ES Avilés - Factoria Sound

09.12.2023 ES Donostia - Dabadaba

10.12.2023 ES Barcelona - Razzmatazz 3

Quelle: Atomic Fire Records Redakteur: Hannelore Hämmer Tags: siena root revelation leaving the city tourdaten