DEAF RAT befindet sich in einem Albtraum

Aus ihrem Debütalbum "Ban The Light", das 2019 über AFM Records erschienen ist, zeigt DEAF RAT heute ein neues, etwas albtraumhaftes Video zu 'Say Your Lies'.



Say Your Lies







https://www.youtube.com/watch?v=yYU9EvJBrgI



Quelle: AFM Records / Band Facebook Redakteur: Hannelore Hämmer Tags: deaf rat say your lies