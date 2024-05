SHAKRA auf

Am Dienstag, den 7. Mai 2024 startet SHAKRAs "Live in Germany - Part II" Invincible-Tour. Mit im Gepäck hat die Band ihre Kumpels von ROCK-OUT.



Hier die Daten:



07.05.24: Frankfurt a. M. - Nachtleben

08.05.24: München - Backstage

09.05.24: Weinheim - Café Central

10.05.24: Ulm - ROXY



Weiter Konzerte, die noch geplant sind:



01.06.24: (CH) Diepoldsau - Rocknacht

19.07.24: (CH) Appenzell - Postplatz Festival

27.07.24: (CH) Etziken - Openair Etziken

02.08.24: (CH) Brienz - Brienz Rockfestival

08.08.24: (CH) Schaffhausen - Stars in Town

20.09.24: (CH) Tennwil - Rocknacht

27.09.24: (DE) Neuenstadt - Stadthalle

28.09.24: (CH) Naters - Zentrum Missione

17.10.24: (ES) Barcelona - Sala Upload

18.10.24: (ES) Zaragoza - Sala Lo Intento

19.10.24: (ES) Vitoria - Urban Rock Concept

20.10.24: (ES) Madrid - Sala Rockville



Quelle: Band / Facebook Redakteur: Hannelore Hämmer Tags: shakra live in germany invincible tourdaten 2024