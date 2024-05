Neuigkeuten von BEASTO BLANCO

Am 20. Juli 2024 erscheint via COP International Records ein neues Album von BEASTO BLANCO: "Kinetica". Mit 'Lowlands' gibt es nach 'Run For Your Life' einen weiteren Video-Clip.



Das Line-up besteht aus Chuck Garric (langjähriger Bassist von ALICE COOPER, Gitarre und Gesang), Calico Cooper (Gesang), Brother Latham (Gitarre), Jan LeGrow (Bass) und Sean Sellers (Drums). Beide Titel wurden unter anderm von Calico Cooper geschrieben und ein gewisser Chris Harms von LORD OF THE LOST war ebenfalls beteiligt.



"Kinetica" Trackliste:



01. Run For Your Life

02. Nobody Move

03. Heavy Is The Head

04. Unreal

05. Kill Us Off With A Smile

06. Slide

07. Skull Rider

08. Lowlands

09. Diamond In The Dirt

10. Bad Thoughts

11. Fight



Lowlands







https://www.youtube.com/watch?v=IJqEeG2M_jI



Run For Your Life







https://www.youtube.com/watch?v=CC2vTEvt2qw



Auch live kann man BEASTO BLANCO diese Jahr noch erleben.



Die "Summer Mini Tour":



31.07.24 (DE) München - Free & Easy Festival

01.08.24 (DE) Oberhausen - Euro Summer Tour

02.08.24 (NL) Tilburg - Little Devil

03.08.24 (DE) Wacken - Wacken Open Air 2024



Auf Europa-Tour mit THE DEAD DAISIES:



01.11.24 (NL) Hengelo - Metropool

02.11.24 (BE) Sint Niklaas - De Casino

03.11.24 (DE) Hamburg - Grünspan

05.11.24 (DE) Köln - Essigfabrik

06.11.24 (DE) München - Technikum

08.11.24 (NL) Dordrecht - Bibelot

09.11.24 (DE) Bochum Ruhr - Congress

10.11.24 (CH) Pratteln - Z7

11.11.24 (Fr) Paris - Élysée Montmartre

13.11.24 (CZ) Prag - Palac Akropolis

15.11.24 (HU) Budapest - Barba Negra

16.11.24 (AT) Wien - Simm City

17.11.24 (DE) Frankfurt - Gibson

