SETYØURSAILS ... neulich ...

Am 12. April 2024 erscheint via Napalm Records mit "Bad Blood" das zweite Studioalbum der Band. Was sie uns wohl mit der neuen Auskopplung 'Lately' sagen will? Schaut euch das Video an.



Im April startet die erste Headliner-Tour der Band:



"UNITE & CONQUER" CO-HEADLINE TOUR 2024:

SETYØURSAILS & RISING INSANE + special guest: VINTA



12.04.24 DE – Leipzig / Naumanns

13.04.24 DE – Oldenburg / Amadeus

14.04.24 DE – Berlin / Cassiopeia

19.04.24 DE – Rostock / M.A.U. Club

20.04.24 DE – Münster / Sputnik Cafe

21.04.24 DE – Köln / Gebäude 9

10.05.24 DE – Hamburg / Headcrash

11.05.24 DE – Hannover / Bei Chez Heinz

12.05.24 DE – Wiesbaden / Schlachthof

17.05.24 DE – München / Feierwerk

18.05.24 DE – Karlsruhe / Die Stadtmitte

19.05.24 DE – Nürnberg / Z-Bau



Lately







https://www.youtube.com/watch?v=P8StfmoJV8E

