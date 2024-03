KK'S PRIEST und der Hüter der Gräber

Am 29. September 2023 ist KK'S PRIESTs Zweitwerk "The Sinner Rides Again" via Napalm Records erschienen. Heute gibt es mit 'Keeper Of The Graves' eine neue Auskopplung daraus.



Keeper Of The Graves







https://www.youtube.com/watch?v=X-aWOR431eU



Für vier Konzerte kommt die Band mit den Special Guests BURNING WITCHES & XANDRIA auch nach Deutschland:



14.05.24 DE – Stuttgart / LKA Longhorn (mit BURNING WITCHES)

15.05.24 DE – Aschaffenburg / Colossaal (mit BURNING WITCHES)

16.05.24 DE – Hamburg / Docks (mit XANDRIA)

19.05.24 DE – München / Backstage (mit XANDRIA)

Quelle: Napalm Records/Band Facebook Redakteur: Hannelore Hämmer Tags: kks priest the sinner rides again keeper of the graves tour 2024 burning witches xandria