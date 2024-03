Weitere Neuigkeiten von CROWNSHIFT

Jetzt ist es amtlich: das selbst betitelte Debnütalbum von CROWNSHIFT erscheint am 10. Mai 2024 über Nuclear Blast. Mit 'A World Beyond Reach' könnt ihr heute das zweite Video sehen.



Die Trackliste von "Crownshift":



01. Stellar Halo

02. Rule The Show

03. A World Beyond Reach

04. If You Dare

05. My Prison

06. The Devil's Drug

07. Mirage

08. To The Other Side



A World Beyond Reach







https://www.youtube.com/watch?v=tJdR9DTLqw8

