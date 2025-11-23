SEPULCHRAL: Zweiter Song online
23.11.2025 | 13:20
Die spanische Death Metal-Kombo SEPULCHRAL hat einen weiteren Song aus ihrem zweiten Album "Beneath The Shroud" veröffentlicht, das am 5. Dezember 2025 über Soulseller Records erscheinen wird.
Ein Lyric-Video zum Song 'Abandoned Feretrum' ist hier verfügbar:
Abandoned Feretrum
https://www.youtube.com/watch?v=NMt9vnPNrRE
- Quelle:
- Facebook Bandpage
- Redakteur:
- Stephan Lenze
- Tags:
- sepulchral abandoned feretrum beneath the shroud soulseller records sure shot worx
