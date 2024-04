SELBST feiert die Premiere von

Über den Youtubekanal Black Metal Promotion feiert die venezolanische Black-Metal-Band SELBST gerade die Premiere ihres dritten Studioalbums. Offiziell sollte "Despondency Chord Progressions" am 19.04.2024 über das Label Debemur Morti Productions erscheinen.

Mastermind N zum neuen Album:

"Das neue Album ist nichts anderes als das Ergebnis dessen, was im Laufe der Zeit in mir geflossen ist, wenn ich mit meiner Gitarre und meinen Gedanken allein bin. Ich bin ein Mensch mit etwas unterschiedlichem Musikgeschmack, also wollte ich vielleicht unbewusst, dass das so ist. [...] Ich erinnere mich, dass ich nach Abschluss der Komposition von 'Relatos' sehr erschöpft war, und das passiert jedes Mal, wenn ich ein neues Werk fertigstelle [...]. "