Bang Your Head!!!-Macher Horst Franz ist verstorben

Der ehemalige "Bang Your Head!!!" und "Rock Of Ages"-Veranstalter Horst Franz ist im Alter von 59 Jahren an den Folgen seiner schweren Erkrankung verstorben. Horst litt in den vergangenen Jahren unter einer schweren Herzerkrankung, zu dieser noch Leukämie hinzgekommen ist.

Unvergessen sind all die schönen Stunden, die wir alle auf dem einst von ihm veranstalteten Festivals verbringen durften.

Ruhe in Frieden, lieber Horst!