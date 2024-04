HOUSE BY THE CEMETARY: Neues Album

Die schwedisch-amerikanische Band HOUSE BY THE CEMETARY hat für den 31.05.2024 ein neues Album angekündigt. Es ist das zweite Werk der Band und trägt den Namen "The Mortuary Hauntings". Erscheinen wird es via Pulverised Records als CD, LP und digital.



Auch auf diesem Werk fröhnen die Musiker ihren Hang zum Death-Metal und zu Horrorfilm-Klassikern. Einen ersten Höreindruck liefert der Song 'Cadavers Emerge'.



Die Tracklist liest sich so:

1. Cadavers Emerge

2. Beware Of The Woods

3. The Realm Of The Cursed

4. Beyond Oblivion

5. Infested

6. The Book Of Eibon

7. Tortured Severe

8. Opening The Gates Of Hell

9. Crypts Of Torment



Das Album kann im Labelshop bereits vorbestellt werden.



Quelle: Sure Shot Worx Redakteur: Swen Reuter Tags: house by the cemetary the mortuary hauntings neues album cadavers emerge pulverised records