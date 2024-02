SEAR BLISS mit neuntem Album

Ein neuntes Studioalbum der ungarischen Black-Metal-Avantgardisten SEAR BLISS ist in den Startlöchern. Das Werk wird den Titel "Heavenly Down" tragen und im Juni 2024 über das niederländische Label Hammerheart Records erscheinen, womit für die Fans eine sechsjährige Wartezeit endet. Das Album, das erneut ausgiebigen Posauneneinsatz aufweisen wird, wurde im The Mushroom Studio in Österreich von Viktor Scheer produziert und in Schweden von Dan Swanö im legendären Unisound gemastert. Das unverkennbar bandtypische Artwork stammt einmal mehr von Kris Verwimp.



Songtitel:

1. Infinite Grey

2. Watershed

3. The Upper World

4. Heavenly Down

5. Forgotten Deities

6. The Winding Path

7. Chasm

8. Feathers in Ashes