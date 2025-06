SCARS ON BROADWAY kündigt neues Album

Daron Malakian, bekannt geworden als Gitarrist von SYSTEM OF A DOWN, hat mit seiner Band SCARS ON BROADWAY das neue Album "Addicted To The Violence" angekündigt. Es wird am 18.07.2025 veröffentlicht und hat folgende Tracklist:

01. Killing Spree

02. Satan Hussein

03. Done Me Wrong

04. The Shame Game

05. Destroy The Power

06. Your Lives Burn

07. Imposter

08. You Destroy You

09. Watch That Girl

10. Addicted To The Violence

Zum Opener 'Killing Spree' wurde just ein Video veröffentlicht:

https://www.youtube.com/watch?v=ZrVakHe7fbE&t=8s

