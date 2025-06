LINKIN PARK erster Headliner für Rock am Ring / Rock im Park 2026

Nachdem viele Fans schon sehnlichst dieses Jahr auf einen Auftritt der Band auf den beiden Festivals gehofft haben, wurde nun LINKIN PARK bereits am ersten laufenden Festivaltag als erster Headliner für die nächste Ausgabe von ROCK AM RING und ROCK IM PARK bekanntgegeben - noch während das Publikum auf den Auftritt von BRING ME THE HORIZON wartete.

Erst kürzlich trat die Band beim Champions League Finale in München auf, was teils kontrovers diskutiert wurde. Nach der Pause seit dem Freitod ihres Sängers Chester Bennington im Jahr 2017 sind die Amerikaner seit 2024 in neuer Besetzung mit Frontfrau Emily Armstrong auf Tour.

Der Vorverkauf der Tickets startet am 10. Juni um 12 Uhr.