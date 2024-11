SAOR veröffentlicht ersten Song vom neuen Album "Amidst the Ruins" auf YouTube.

Die LP wird am 07.02.2025 via Season of Mist auf den Markt kommen.

"Amidst the Ruins"

1. Amidst the Ruin

2. Echoes of the Ancient Land

3. Glen of Sorrow

4. The Sylvan Embrace

5. Rebirth

Quelle: SAOR Facebook