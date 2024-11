RVBang - Balingen 2025 - Erster Headliner bestätigt!

Die deutsche Thrash-Metal-Legende DESTRUCTION wird als Hauptact am Festivalsamstag dem RVBang 2025 einen würdigen Abschluss bereiten. Freut euch auf auf Granaten wie 'Thrash Till Death' oder den unverwüstlichen 'Mad Butcher', die euch Schmier und seine Mannen um die Ohren hauen werden.

Das RVBang findet 2025 am 11. und 12. Juli auf dem Messegelände in Balingen statt. An selber Stelle gibt es zudem am 10. Juli noch eine Warmup Show, die in der Halle stattfindet.

Das bisher bestätigte Lineup könnt ihr hier sehen:

Es fehlen also noch drei Bands inklusive dem Freitagsheadliner, wir dürfen gespannt sein!





Weiter Infos und Tickets bekommt ihr über die Festival Homepage: https://rvbang.de