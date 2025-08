SAMURAI PIZZA CATS und die Ananas-Pizza

Nachdem die Band ihr eigenes "Samurai Pizza Fest" für März 2026 angekündigt hat, legt sie nun mit der ultimativen Sommer-(Food)-Hymne nach: 'Fear No Slice'. Spaßig, wild – und endlich eine Antwort auf die Ananas-auf-Pizza-Debatte – mit Breakdowns, die so mutig sind wie ihre Toppings.



Das Musikvideo zu 'Fear No Slice' zeigt SAMURAI PIZZA CATS in ihrem typischen, schrulligen Stil und folgt auf den vorigen Release 'Pandastruck'.



Fear No Slice







https://www.youtube.com/watch?v=EhYAFASWHTM



Quelle: Oktober Promotion Redakteur: Hannelore Hämmer Tags: samurai pizza cats fear no slice pandastruck