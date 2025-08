FALL & RESIST meldet sich mit neuer EP

Gute Nachrichten für Freunde des modernen Metalcore: Aus dem australischen Ballarat erreicht uns ein frisches Lebenszeichen von FALL & RESIST. Die Band um Frontmann Frosty präsentiert am 05.08.2025 mit "Dissolved in Misery" ihre brandneue EP und liefert damit den Nachfolger zum 2022 erschienenen Release "Darkness of Now".







"Dissolved in Misery" Trackliste:





01-Living The Lie

02-Moments Of Clarity

03-Cogs In The Machine

04-The Destruction (The Resurrection)

Quelle: FALL & RESIST Facebook Redakteur: Norman Wernicke Tags: fall resist dissolved in misery