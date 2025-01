SAMSAS TRAUM: Weihnachtskonzerte bestätigt

Die Band SAMSAS TRAUM hat gestern einige Weihnachtskonzerte für den Dezember 2025 bestätigt.



Sänger und Bandchef Alexander Kaschte sagt dazu: "Liebe Käferkinder, weil ihr uns an Weihnachten 2024 schmerzlich vermisst habt, haben wir beschlossen, die Tradition der SAMSAS TRAUM WEIHNACHTSKONZERTE wieder aufleben zu lassen und Ende des Jahres ein paar zusätzliche Club-Gigs in Städten zu spielen, die wir besonders mögen. Die beste Möglichkeit, uns aus der Nähe zu sehen und der neuen Musik zu lauschen, die wir 2025 veröffentlichen. Natürlich darf bei den Weihnachtskonzerten auch das beliebte CARGO SCHIFF in LÜBECK nicht fehlen."





SAMSAS TRAUM WEIHNACHTSKONZERTE 2025

19.12.2025 – Bochum – Matrix

20.12.2025 – Lübeck – Cargo Schiff (nur 222 Tickets verfügbar)

21.12.2025 – Leipzig – Hellraiser



Hardtickets gibt es ab sofort nur im Onlineshop. Dort kann man ausschließlich mit Kreditkarte zahlen. Wer keine Kreditkarte besitzt, kann auch per Überweisung zahlen. Dazu ist im Vorfeld eine eine Email an sat-management@gmx.at zu senden.



Für die Konzerte in Bochum und Leipzig wird es im Laufe der Zeit auch noch einen Vorverkauf bei Eventim geben. Dann jedoch sind es keine Hardtickets. Für das Konzert in Lübeck sind die Karten ausschließlich über den Onlineshop erhältlich.



Zusätzlich bietet die Band einen Merchandising-Voucher für die Tourshirts an.



Dazu folgendes Statement: "Diese Voucher helfen uns, die Menge der herzustellenden Shirts besser einschätzen zu können und weniger Müll zu produzieren. Natürlich drucken wir etwas mehr, als wir im Vorfeld verkaufen – die Voucher sind allerdings die einzige Garantie für ein Tourshirt in deiner Wunschgröße. Sie können bei den Weihnachtskonzerten am Merchandising-Stand eingelöst werden."

Quelle: www.facebook.com/samsastraum.offiziell Redakteur: Swen Reuter Tags: samsas traum weihnachtskonzerte cargo schiff luebeck matrix bochum hellraiser leipzig alexander kaschte insektenhaus