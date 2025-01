ABASCABAN bringt Debütalbum heraus

Ein Jahr nach der ersten EP "A Fleeting Memory" kommt nun das Debütalbum "Where All Paths End" von ABASCABAN. Der Solomusiker Arne Piepke aus Dortmund bringt den Langspieler in Eigenregie heraus und beschreibt den musikalischen Stil seiner Musik als Old School Deathcore, sowie Metalcore. Die Platte ist sowohl bei allen gängigen Streaminganbietern (z.B. Spotify) online als auch bei Bandcamp käuflich zu erwerben.

"Where All Paths End"

1 Scorched Earth

2 Memories of Noise

3 Aderlaze

4 Splinter

5 Nothingness

6 Men Behind the Sun

7 Purgatory

8 Tyburn

9 Where All Paths End