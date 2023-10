SADUS: dritte Auskopplung

Am 17. November 2023 erscheint via Nuclear Blast die neue SADUS-Scheibe "The Shadow Inside". Mit 'Scorched And Burnt' gibt es eine weitere Auskopplung daraus.



Scorched And Burnt







https://www.youtube.com/watch?v=EMUHIwNo890

Quelle: Nuclear Blast Redakteur: Hannelore Hämmer Tags: sadus the shadow inside scorched and burnt