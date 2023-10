EXTREME mit neuem Videoclip

Am 9. Juni 2023 ist via earMUSIC das neue Album "Six" von EXTREME erschienen.



Nach 'Rise', 'Banshee', '#Rebel', 'Other Side OF The Rainbow' und 'The Mask' meldet sich EXTREME mit einem neuem Video zu 'Hurricane' zurück.



Die "THICKER THAN BLOOD-TOUR 2023" führt die Band auch nach Deutschland:



10.12.23 Berlin - Huxleys

11.12.23 Köln - Live Music Hall

15.12.23 Augsburg – Rock Out Festival



Hurricane







https://www.youtube.com/watch?v=piMBTHBBSZ4

Quelle: Kai Manke/networking Media Redakteur: Hannelore Hämmer Tags: extreme six hurricana rebel banshee rise other side of the rainbow the mask