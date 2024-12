SACRIFICE: Neues Album

Die kanadische Thrash-Metal-Band SACRIFICE hat für den 24.01.2025 ein neues Album angekündigt. Das neue Werk trägt den Namen "Volume Six" und wird via High Roller Records erscheinen.



Aus dem neuen Werk gibt es mit 'Antidote Of Poison' bereits einen ersten Höreindruck.



Die Tracklist liest sich so:

01. Comatose

02. Antidote of Poison

03. Missile

04. Underneath Millenia

05. Your Hunger for War

06. Incoming Mass Extinction

07. Lunar Eclipse

08. Explode

09. Black Hashish

10. We Will Not Survive

11. Trapped in a World (Feat. Brian Taylor)



Das Album kann im Labelshop bereits vorbestellt werden.



Quelle: Sure Shot Worx Redakteur: Swen Reuter Tags: sacrifice volume six neues album antidote of poison high roller records