SABATON im Kino

Die Schweden haben vor Kurzem ihre Tournee namens "The Tour To End All Tours", wider Erwarten und trotz des Titels nicht die Abschiedsrundreise der Weltkrieg-Trällerer, beendet und wollen nun die Jünger vor die große Leinwand locken, indem sie den Konzertfilm mit dem gleichen Namen in Kinos ausstrahlen lassen werden. Das Konzert fand übrigens in Amsterdam statt.

Ein kleines Problem gibt es mit dieser Ankündigung allerdings noch. Auf der Seite Sabaton.film gibt es noch kein einziges mitmachendes Lichtspieltheater. Klar, das große Artilleriegewitter wird noch kommen, wirkt aber aktuell eher wie eine gescheiterte Offensive, vor allem mit der Aufforderung, das lokale Kino anzuquatschen, dass man doch den Film zeigen solle. Na, ich bin sicher, die Liste wird bald länger sein. Ist halt eher Stellungskampf als Blitzkrieg, so ein großes Unterfangen auf die Beine zu stellen.

Man kann aber schon mal in einen Trailer reinschauen:

https://www.youtube.com/watch?v=vqs9aPu36lg

Ach ja, und dann geht doch mal zu eurem lokalen Kino und nervt die ein bisschen, wenn ihr das ganze Ding auf großer Leinwand sehen wollt. Sonst müsst ihr auf den DVD- und Blu-ray Release warten...

