Die Fußball-EM mit den KNEIPENTERRORISTEN live besingen!

Wollen wir mal mitgrölen? Bald ist es soweit, Deutschland geschmückt und im Fieber, alle hoffen auf ein neues Sommermärchen. So auch die KNEIPENTERRORISTEN. Und was macht man als Musiker so, wenn man es kaum erwarten kann, dass es losgeht? Richtig, man schreibt ein Lied darüber. Das sind wir von den Jungs gewohnt, das machen sie schon seit Äonen. In diesem Jahr wird das Lied 'Sommermärchen 2.0' heißen und in Kürze zu hören sein. Ich bin sicher, auf dem Metalhornz Festival wird man das Stück erstmals live hören können. Und dann an diesen Orten und Zeiten:

08.06.24 Emstek - Metalhornz Festival

19.07.24 Flugplatz Obermehler - G.O.N.D.

20.07.24 Bargteheide - N.S.G. Halle

30.08.24 Sangerhausen - Kobermännchen-Fest

06.09.24 Eisenhüttenstadt - Roxx Open Air

07.09.24 Wismar - Tätowierte gegen Krebs

21.09.24 Haby - Haby Rockt Open Air

04.10.24 Oberhausen - Kohle & Stahl Festival

01.11.24 Lübeck - Rider's Café

02.11.24 Wacken - Landgasthof

30.11.24 Cuxhaven - Franzler Musikbar

07.12.24 Hamburg - Drafthouse

29.05.25 Wittstock - Metal Power Open Air

14.06.25 Ulm - WeROCK! OpenAir