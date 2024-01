SABATON: demnächst ohne Tommy Johansson

Hier die Statements von SABATON und Tommy.

"Liebe Freunde,

Nach 7 fantastischen Jahren in der Band hat unser Gitarrist Tommy beschlossen, Sabaton zu verlassen, um seinen eigenen Weg zu gehen. Wir wünschen ihm nichts als das Beste auf seinem Weg. Wir waren eine enge Familie und werden ihn weiterhin bei den Abenteuern, die ihn in der Zukunft erwarten, unterstützen.

Tommy ist seit 2016 in der Band, aber er ist ein enger Freund von Sabaton seit unserem ersten Treffen am Ende eines Konzerts im Jahr 2005. Als ein geschätztes Mitglied der Band hat er zu unzähligen unsterblichen Erinnerungen beigetragen.

Tommys Ausstieg bei Sabaton wird nicht sofort wirksam. Er wird bleiben, um sicherzustellen, dass die Übergabe an unseren nächsten Gitarristen reibungslos verläuft.

Während ein kleiner Teil seines großen Herzens immer bei Sabaton bleiben wird, wissen wir alle, dass er seinen Träumen folgen muss.

Auch wenn wir nicht jeden Tag neben ihm im Tourbus aufwachen werden, sind wir uns sicher, dass sich unsere Wege in Zukunft noch viele Male kreuzen werden, sowohl auf als auch abseits der Bühne.

Flieg auf deinen Flügeln und Saiten Bruder!

Pär, Chris, Hannes and Joakim"





"Meine lieben Freunde!

Nach 7 glorreichen Jahren Heavy Metal habe ich beschlossen, als Gitarrist von Sabaton zurückzutreten. Das war die schwerste Entscheidung, die ich in meinem ganzen Leben getroffen habe.

Wie viele von euch vielleicht wissen, mache ich eine Menge Dinge außerhalb von Sabaton. Ich spiele in einer anderen Band, trete mit verschiedenen Künstlern auf und habe eine Karriere als Sänger, die ich jahrelang zurückgestellt habe, um mich auf Sabaton zu konzentrieren. Nachdem ich das sieben Jahre lang gemacht habe, fühle ich, dass es an der Zeit ist, meinem Herzen zu folgen.

Das bedeutet, dass ich nicht mehr mit meinen Brüdern von Sabaton auf Tour gehen werde und euch alle, liebe Sabaton-Fans, auf den kommenden Touren mit der Band nicht mehr treffen werde.

Ich werde nie aufhören, Musik zu machen. Ich werde weiterhin mit Majestica und anderen Projekten touren, aber natürlich nicht auf dem gleichen Niveau wie Sabaton. Ich bin mir sicher, dass ich euch liebe Fans in Zukunft wieder auf der Straße treffen werde.

Meine Brüder bei Sabaton und die beste Crew der Welt werden für immer meine zweite Familie sein und ich werde es vermissen, Zeit mit all diesen wunderbaren Menschen zu verbringen. Wir hatten jeden Tag so viel Spaß zusammen. Ich habe so viel über das Leben, die Musik und das Touren gelernt, was ich nirgendwo anders gelernt hätte.

Ein riesiges Dankeschön an all die lieben Sabaton-Fans, die mich 2016 als neuen Gitarristen akzeptiert haben. Ich bin mir sicher, dass ihr auch die Person akzeptieren werdet, die nach mir den Posten übernimmt.

Ich wünsche euch allen alles Gute und wir sehen uns bald wieder!

Cheers!

Tommy"

SABATON:

"Dear friends,

After 7 amazing years in the band, our guitarist, Tommy, has decided to leave Sabaton to pursue his own path. We wish him nothing but the best on his journey. We have been a close family and we will continue to support him in the adventures that await him in the future.

Tommy joined the band in 2016 but he has been a close friend of Sabaton ever since our first meeting at the end of a concert in 2005. As a valued member of the band, he has contributed to countless immortal memories.

Tommy’s departure from Sabaton will not be effective immediately. He will stay on to ensure that all goes smoothly with the handover to our next guitarist.

While a small part of his large heart will always remain within Sabaton, we all know that he must follow his dreams.

Even though we will not wake up daily in the tour bus next to him, we are sure that our paths will cross again many times in the future, both on and off the stage.

Fly on your wings and strings brother!



Pär, Chris, Hannes and Joakim"



Tommy:

"My dear friends!

After 7 glorious years of Heavy Metal, I have decided to step down as the guitarist of Sabaton. This has been the hardest decision I’ve ever made in my entire life.

As many of you may know, I do a lot of things outside of Sabaton. I play with another band, perform with various artists, and have a career as a singer that I’ve put aside for years to focus on Sabaton. After doing this for seven years, I feel it’s time to start following my heart.

This means I will no longer tour with my brothers in Sabaton and will not meet all you lovely Sabaton supporters on the upcoming tours with the band.

I will never quit playing music. I’ll still be touring with Majestica and other projects, but not on the same level as Sabaton of course. I am sure I will meet you lovely fans on the road again in the future.

My brothers in Sabaton and the best crew in the world will forever be my second family and I will miss spending time with all these wonderful people. We had so much fun together every day. I’ve come to learn so much about life, about music and about touring that I wouldn’t have learned anywhere else.

A massive thank you to all you lovely Sabaton fans for accepting me as the new guitarist in 2016. I am certain you will accept the person who takes over after me.

All the best to you all and I’ll see you again soon!

Cheers,

Tommy"

Quelle: Bands Redakteur: Hannelore Hämmer Tags: sabaton tommy johansson