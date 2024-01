HEXVESSEL: Konzerte in Deutschland

Die finnische Ritual-Folk-Rock-Formation, die mit ihrem derzeitigen Album "Polar Veil" auch dem Black Metal frönt, wird im April unter anderem zwei Konzerte in Deutschland absolvieren und im September bei einem Festival zu Gast sein:

22.02.2024 Jyväskylä (FI), Tanssisali Lutakko

01.03.2024 London (UK), Celestial Darkness Festival

18.&19.04.2024 Tilburg (NL), Roadburn Festival

21.04.2024 Jena, KuBa

22.04.2024 München, Feierwerk

23.04.2024 Prag (CZ), Modra Vopice

24.04.2024 Wien (AT), Viper Room

25.04.2024 Budapest (HU), Instant

27.04.2024 Bukarest (RO), Soundart Fest

18.05.2024 Zürich (CH), Eros At Arms

22.06.2024 Abtenau (AT), House Of The Holy

08.07.2024 Festung Josefov (CZ), Brutal Assault Festival

17.08.2024 Bristol (UK), ArcTanGent Festival

28.09.2024 Heidelberg, 20 Years New Evil Music Festival

Tickets sind insofern größtenteils bei Swampbooking verfügbar - ausgenommen für München. Diese Tickets sind bei Eventim erhältlich. Tickets für Heidelberg gibt es hier.

Quelle: Facebook / Bandcamp / Swampbooking Redakteur: Susanne Schaarschmidt Tags: hexvessel polar veil 2024 live konzert festival ticket jena münchen kuba feierwerk heidelberg 20 years new evil music festival