Ihr habt Bock auf Underground-Highlights wie CLOVEN HOOF, STALLION, OLD MOTHER HELL oder THRILLER? Dazu treten QUASARBORN und BLITZER auf, die wir noch nicht kennen, aber sicher ebenso hörenswert sind.

Diese und weitere Bands seht ihr live am 19.10.2024 in Unterschleißheim!

Das "Metaleros"-Festival hat sich schon einen sehr guten Ruf über die Jahre erarbeiten können und bringt traditionelle Metal-Bands mit hoher Qualität auf die Bühne. Wir freuen uns schon!