GREYHAWK schickt neue Töne!

Vier elend lange Jahre nach dem "Keepers Of The Flame" steht endlich neue Musik der US-Metaller GREYHAWK aus Seattle zur Veröffentlichung bereit. Wenngleich das Artwork zum zweiten Album "Thunderheart" deutlich weniger hässlich ist als das des Debüts und mit Rob Steinway (ex-SKELATOR) ein neuer Gitarrist an Bord ist, verrät der schon veröffentliche Titelsong, dass der Habicht nichts von seiner Flugkunst verloren hat. Die Truppe um Sänger Rev Taylor steht immer noch für unverwechselbaren und eigenständigen Heavy Metal. Herrlich. Das Album erscheint am 02.04.2024 bei Fighter Records. Und als wäre das noch nicht genug, zelebriert GREYHAWK den Release beim diesjährigen "Keep It True"-Festival. Hin da! Den Titelsong gibt's zur Einstimmung bei YouTube:

