Die Krieger von FEUERSCHWANZ feiern

Zum 20-jährigen Bandjubiläum veröffentlicht FEUERSCHWANZ via Napalm Records ein ganz spezielles Album: "Warriors".



Darauf befindet sich der brandneue Song 'The Unholy Grail', ein Cover des Assassin's Creed Klassikers 'Valhalla Calling' von MIRACLE OF SOUND, sowie zehn der größten Hits der Band in englischer Sprache. Als Gäste begrüßt die Band um Gründungsmitglied und Sänger Hauptmann Feuerschwanz, Songwriter, Sänger und Multiinstrumentalist Hodi, sowie Johanna an der Violine, hochkarätige Namen: Chris Harms (LORD OF THE LOST), Francesco Cavalieri (WIND ROSE), DOMINUM, ORDEN OGAN und Patty Gurdy.



Hier die Trackliste von "Warriors":



01 Highlander (English Version)

02 The Unholy Grail, feat. DOMINUM, ORDEN OGAN

03 The Forgotten Commandment

04 Memento Mori (English Version, feat. Lord of the Lost, Chris Harms)

05 Death On The Dragonship

06 Wardwarf, feat. Francesco Cavalieri of WIND ROSE

07 Circlepit Of Hell

08 Song Of Ice And Fire, feat. Patty Gurdy

09 Purgatory

10 Bastard Of Asgard

11 SGFRD Dragonslayer (English Version)

12 Valhalla Calling

Quelle: Napalm Records Redakteur: Hannelore Hämmer Tags: feuerschwanz warriors