Rock Hard Festival 2024: THRESHOLD raus, DEMON rein!

Die britischen Progger THRESHOLD müssen ihren Auftritt auf dem diesjährigen Rock Hard Festival aus persönlichen Gründen leider von 2024 auf 2025 verschieben.

Der dadurch frei gewordene Platz wird durch die NWOBHM-Legenden DEMON neu besetzt.

Vom 17. bis zum 19. Mai findet die Sause im Gelsenkirchener Amphitheater statt.

Die Tagesaufteilung:



Freitag, 17. Mai:



AMORPHIS

BRUTUS

UNLEASHED

MYSTIC PROPHECY

THRONEHAMMER

DREAD SOVEREIGN



Samstag, 18. Mai:



KK´S PRIEST

FORBIDDEN

PRIMORDIAL

VANDENBERG

WALTARI

BAEST

AIR RAID

WHEEL



Sonntag: 19. Mai:



D-A-D

RIOT V

EXHORDER

DEMON

CHAPEL OF DISEASE

JOHN DIVA AND THE ROCKETS OF LOVE

MAGGOT HEART

WINGS OF STEEL



Die Tickets:

Die 3-Tages-Tickets kosten 130,90 Euro inklusive aller Gebühren (Ticket + Camping: 167,80 Euro).

Tagestickets sind im Vorverkauf zu folgenden Preisen erhältlich (alle VVK-Preise enthalten bereits die Vorverkaufsgebühr):



Freitag: 52,00 Euro

Samstag: 62,00 Euro

Sonntag: 62,00 Euro