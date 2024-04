DREAM THEATER wird 40!

DREAM THEATER kündigt eine Tour zum 40-jährigen Bandjubiläum an, die im Oktober in Europa startet. Das legendäre Lineup aus James LaBrie, John Myung, John Petrucci, Mike Portnoy und Jordan Rudess geht zum ersten Mal seit vierzehn Jahren gemeinsam auf Tour.



Doch damit nicht genug, DREAM THEATER arbeitet am 16. Studioalbum, dem ersten mit Portnoy seit Black Clouds & Silver Linings von 2009. Weitere Infos zum kommenden Album werden in Kürze bekanntgegeben.



Hier die ersten Termine von

"An Evening With DREAM THEATER - 40th Anniversary Tour 2024-2025"



22.10.2024 – Berlin, Uber Eats Music Hall

23.10.2024 – Köln, Palladium

28.10.2024 – München, Zenith

20.11.2024 – Stuttgart, Beethovensaal

21.11.2024 – Frankfurt, Jahrhunderthalle



Quelle: Oktober Promotion Redakteur: Hannelore Hämmer Tags: dream theater 40th anniversary tour 2024-2025