RUTHLESS veröffentlicht zweite Single

Die US-Metaller RUTHLESS veröffentlichen am 12. Januar 2024 ihr viertes Studioalbum "The Fallen" via Fireflash Records. Mit 'Soldiers Of Steel' gibt es eine zweite Single-Auskopplung daraus.



"Der Song ist eine perfekte Hymne, die von all den rastlosen Metalheads da draußen handelt, die sich selbst treu bleiben."



Soldiers Of Steel







https://www.youtube.com/watch?v=4u1DdtqKU5U

Quelle: Fireflash Records Redakteur: Hannelore Hämmer Tags: ruthless the fallen soldiers of steel