SONATA ARCTICA mit einer

Am 8. März 2024 erscheint über Atomic Fire Records das neue SONATA ARCTICA-Album "Clear Cold Beyond". Heute gibt es einen ersten Eindruck mit der Single-Auskopplung 'A Monster Only You Can't See' - ein Song über Freundschaft, der davon erzählt, niemals jemanden im Stich zu lassen.



Frontmann Tony Kakko erläutert dazu: "Wir alle haben vermutlich eine Person im Freundeskreis, die Probleme aller Art magisch anzuziehen scheint und diese teilweise womöglich nicht einmal wahrnimmt. Vielleicht trifft dies auch auf jemanden von euch da draußen zu? Du magst zwar ein A****loch sein, aber du bist und bleibst immer noch UNSER A****loch. Gemeinsam können wir alles durchstehen, denn wir sehen dein wahres Ich und können dir helfen. Und auch wenn obendrein noch Kinder im Spiel sind, so bekommen wir doch alles geregelt. Macht euch keine Sorgen. Zusammen überwinden wir jegliche Hindernisse."

