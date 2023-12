STRATUZ räumt vier Auszeichnungen ab

Die venezolanische Death-Doom-Gruppe STRATUZ hat beim "Premios Metal Hecho en Venzuela" gleich vier Preise gewonnen, und zwar "Best Album" für ihr aktuelles Langeisen "Osculum Pacis", "Best Extreme Band", "Best Extreme Vocals" und "Best Guitar".





Quelle: https://ashermediarelations.com/ Redakteur: Stefan Kayser Tags: stratuz osculum pacis premios metal hecho en venzuela